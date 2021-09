Yomoni continue de privilégier les actions

Pour les prochains mois, Yomoni continue de penser que l'environnement fondamental devrait rester favorable aux marchés d'actions, tandis que les rendements obligataires devraient continuer à se redresser de façon très progressive. Les cours boursiers devraient être soutenus par une dynamique positive des profits des entreprises, bien qu'à un rythme probablement plus modeste après l'exceptionnelle phase de rattrapage que nous venons de connaître.



Le risque d'une hausse de la volatilité est toutefois important à court terme, après la forte hausse que nous venons de connaître, sans véritable phase de consolidation, et compte tenu des valorisations assez tendues sur certains segments du marché américain, souligne Alexis Naacke, directeur de la Gestion chez Yomoni.



Au final, les portefeuilles privilégient donc les actions par rapport aux produits de taux (surpondération de 5% dans un profil équilibré). Pour la partie actions, le gérant maintient ses positions en faveur de l'Europe, ainsi que de la technologie et des financières. Pour les obligations, il maintient un biais en faveur des obligations d'entreprises à haut rendement.