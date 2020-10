Yomoni continue de privilégier un scénario de reprise de l’activité économique mondiale 0 08/10/2020 | 12:19 Envoyer par e-mail :

Si les valorisations des actions sont un peu tendues désormais, elles semblent loin de signaler une situation de bulle financière, estime Yomoni.



Dans ce contexte, la société de gestion maintient ses vues assez constructives dans les portefeuilles, en privilégiant les actions aux obligations dans des proportions modérées (surpondération de 5% dans un portefeuille équilibré) et les secteurs de la technologie et des télécoms dans la partie actions (surpondérations de 5% chacun).



En l'absence de dérive significative des portefeuilles liée à des mouvements de marchés, Yomoni ne procède à aucune réallocation ce mois-ci.





Dans son dernier « Point Gestion », Yomoni continue de privilégier un scénario de reprise de l'activité économique mondiale, même si son rythme est appelé à se modérer un peu désormais. Les élections américaines sont susceptibles de générer un surcroît d'incertitudes pour les marchés d'ici la fin de l'année, mais il semble très risqué de tenter de définir des stratégies d'investissement sur cet événement, selon la société de gestion.