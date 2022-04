Yomoni : décollecte des ETF actions de la zone euro et de celles du secteur financier en mars 20/04/2022 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Yomoni a lancé un Observatoire européen des ETF, afin de partager son décryptage et les grandes tendances de ce secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs particuliers. En mars, Amundi/Lyxor reste en tête des sociétés de gestion qui ont le plus collecté sur le mois, nettement devant Blackrock (avec 7,4 milliards d'euros collectés contre 5,8 milliards pour le géant américain).



Le spécialiste de la gestion indicielle observe une décollecte importante des actions de la zone euro et de celles du secteur financier, en faveur notamment des actions émergentes, mondiales et suisses. Selon lui, cette décollecte est probablement liée aux craintes des investisseurs des impacts de la guerre en Ukraine sur l'économie de la zone euro et de l'exposition des banques à la Russie.



La collecte des supports les mieux notés en termes de durabilité a été significativement inférieure à celle des supports les moins bien notés.





