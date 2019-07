Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion en ligne Yomoni annonce le lancement de son nouveau Satellite SCPI en direct, en partenariat avec France SCPI. Les clients du service d'accompagnement patrimonial Yomoni Society pourront ainsi bénéficier des services de la plateforme France SCPI, spécialiste de la comparaison et de la souscription en ligne de ces produits immobiliers. A l'instar du Satellite Gestion Active lancé en mai 2019, cette nouvelle offre s'inscrit pdans la stratégie Coeur-Satellite de Yomoni qui complète son mandat d'arbitrage en ETF.Yomoni explique que pour répondre intelligemment à l'appétence actuelle des investisseurs pour les SCPI, elle souhaite leur délivrer une information indépendante et complète sur les produits disponibles ainsi que sur les modalités d'investissement les plus pertinentes en fonction de la situation de chaque client.C'est ce que France SCPI leur propose désormais, avec en sus une souscription totalement digitale, ce que les clients Yomoni ont plébiscité dans le cadre de leur mandat ETF.