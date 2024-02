Yomoni : "les obligations pourraient connaître une plus grande volatilité"

"Janvier est toujours un mois particulier pour les gérants d'épargne, propice aux bilans et à la création de scénarii pour la nouvelle année. Comme chaque année, les compteurs de performance sont remis à zéro et les premières semaines sont toujours scrutées avec attention, tel l'incipit d'un nouveau roman qui donne la tonalité du reste de l'ouvrage", souligne Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni.



Pour l'instant, tout semble se dérouler dans un scénario idéal. L'inflation reste orientée à la baisse et ce sans avoir provoqué de récession malgré les craintes de l'an passé.



"En conséquence, les opérateurs de marché restent focalisés sur la prochaine baisse des taux des banques centrales et certains redoutent des positionnements extrêmes qui ne prévoient que la perfection. Faut-il craindre la perfection ou comme le disait Salvador Dali : 'Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais', explique Olivier Malteste.



"Pour l'heure, nous conservons notre positionnement constructif. En effet, même si nous pensons que le marché est trop optimiste sur la date de changement de politique monétaire et que cela pourrait amener un peu de volatilité à court terme, il nous parait préférable d'être investi en actions plutôt qu'en obligations. Ainsi, dans un profil équilibré, typiquement réparti à parts égales entre actions et obligations (50/50), nous maintenons un poids sur les actions à 55%. Nous conservons également notre préférence en faveur des actions américaines et également dans les actions du secteur des valeurs technologiques", expose l'analyste.



L'économie américaine continue en effet d'avoir une croissance au-dessus de son potentiel et le consommateur américain devrait continuer à la soutenir. De plus, la banque centrale dispose désormais clairement de marges de manœuvre suffisantes pour intervenir et soutenir l'économie en cas de besoin. La publication des résultats des valeurs technologiques, même si ceux-ci ne sont pas homogènes et que les perspectives ont été accueilli plus ou moins favorablement par les investisseurs, conforte Yomoni dans le fait que ces valeurs ont un réel potentiel de croissance sur les prochains mois.



"En ce qui concerne la partie obligataire, nous restons fidèles à notre positionnement et conservons une légère surpondération en obligations d'entreprises de bonne qualité avec une duration limitée. Nous pensons qu'effectivement, à court terme, les obligations pourraient connaître une plus grande volatilité et que les taux pourraient temporairement augmenter à mesure que les investisseurs décaleront leurs anticipations sur le changement de politique monétaire des banques centrales", conclut Olivier Malteste.