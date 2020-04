Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de crise du Covid-19, Yomoni confirme le biais relativement prudent adopté depuis le début du mois de février. Concernant les grandes classes d’actifs, Yomoni maintient sa sous-exposition aux actions (à 45% dans une allocation équilibrée contre 50% pour l’allocation stratégique).Au sein de la poche actions des portefeuilles, Yomoni initie trois positions de 5% sur des secteurs défensifs (la santé, les télécoms et les services aux collectivités) dont les perspectives de profits devraient être moins affectés par la récession des prochains mois, en comparaison de secteurs plus exposés à la tenue de la croissance mondiale.Sur les poches obligataires, Yomoni ne procède à aucune modification et maintient des expositions en ligne avec les allocations stratégiques.