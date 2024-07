Yomoni : plus de 100 milliards de collecte pour les ETF en Europe au premier semestre

Le 23 juillet 2024 à 11:52 Partager

La collecte est de 19 milliards d'euros en juin sur les ETF en Europe, en augmentation de 26% sur un an, portant son total à un peu plus de 100 milliards d'euros sur le semestre, signale Yomoni dans la dernière livraison de son "Observatoire des ETF". En comparaison, au premier semestre 2023, les ETF avaient collecté 72,6 milliards d'euros, pour un total annuel de 159,6 milliards d'euros en 2023. En 2022, la collecte avait été d'environ 89 milliards d'euros.



Si toutes les classes d'actifs ont enregistré une collecte nette positive en juin, les investisseurs ont favorisé les actions, avec 15,8 milliards d'euros de collecte, soit plus de 80% du flux total.



Les obligations ont connu un plus petit mois de collecte, avec seulement 2,2 milliards d'euros de souscriptions. Pour le deuxième mois consécutif, les matières premières ont collecté, avec 1,2 milliard d'euros de souscriptions sur l'or. On observe également 300 millions d'euros de collecte sur le pétrole, mais une décollecte de 515 millions d'euros sur l'argent.