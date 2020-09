Yomoni prévoit une volatilité accrue dans les prochaines semaines 0 11/09/2020 | 11:57 Envoyer par e-mail :

Aucun de ces éléments ne lui paraît suffisamment inquiétant aujourd'hui pour justifier un positionnement plus prudent des portefeuilles ; le mouvement de reprise de l'activité et la hausse des profits devraient à son sens dominer dans les prochains mois.



Toutefois, dans un contexte de valorisations boursières plus tendues, les risques (crise sanitaire, élections américaines tendues) pourraient bien se traduire par une volatilité accrue dans les prochaines semaines, comme cela a été le cas à la fin du mois d'août.



Au final, Yomoni procède à un simple "rebalancement technique" des portefeuilles ce mois-ci, pour les ramener en ligne avec leurs allocations cibles dont ils avaient un peu dévié avec les mouvements favorables des marchés.



Le gérant rappelle que l'exposition aux actions est de 55% dans un portefeuille équilibré de type P6 (contre 50% pour l'allocation stratégique) tandis que deux secteurs sont privilégiés dans les poches actions, la technologie et les télécoms (à hauteur de 5% chacun dans un portefeuille 100% actions de type P10).





