Yomoni recrute Jérôme Feracci au poste de secrétaire général

Jérôme Feracci, 32 ans, a rejoint Yomoni depuis le 02 janvier 2019. Il sera notamment en charge de la direction administrative et financière, du contrôle interne et des opérations. Ce diplômé de l'école de management KEDGE Business School de Marseille rejoint Yomoni après près de 6 années passées chez Ardian (ex Axa Private Equity) en tant que senior financial officer en Private Debt. Il a auparavant été senior associate chez PwC pendant presque 3 ans et compliance officer chez Etoile Gestion deux ans.Sébastien d'Ornano, co-fondateur et président exécutif de Yomoni, déclare : " Nous sommes ravis d'accueillir Jérôme au sein de nos équipes. Son profil et son expertise sont des atouts clés dans notre combat pour simplifier l'accès à l'épargne pour les particuliers. Issu d'un milieu différent de celui des start-ups, Jérôme sait apporter un regard neuf et une vision complémentaire au sein de nos équipes. "