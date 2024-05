Zurich (awp) - L'assemblée générale de la société de participations Youngtimers a accepté mercredi la proposition d'augmentation du capital ainsi que tous les autres points à l'ordre du jour.

La société prévoit l'émission de jusqu'à 12 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 42 centimes et elle sera achevée au second semestre de cette année, a précisé Youngtimers dans un communiqué. Les nouvelles actions sont destinées à un partenaire stratégique dans les domaines des effets visuels, de la production numérique et du management des droits informatiques.

Par ailleurs, Christian Eich, Motoko Yoruzu et Renger Van Den Heuvel ont été élus comme nouveaux administrateurs et Lorenzo Landini reconduit pour une nouvelle période. Christian Eich a été désigné comme président de l'organe de surveillance et Renger Van Den Heuvel comme administrateur-délégué. L'ancien président Norman Hansen et Jan Schulmeister ne se représentaient pas.

A l'issue de l'augmentation de capital, la société présentera sa nouvelle stratégie. Cela se fera encore avant le 30 septembre, date prévue pour la publication du rapport intermédiaire.

