Zurich (awp) - La société de participation Youngtimers a été sanctionnée par le gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER) par décision du 13 mars. L'entreprise devra verser 200'000 francs suisses d'amende pour violation intentionnelle des prescriptions en matière de présentation des comptes.

"Youngtimers a omis de présenter des comptes annuels consolidés pour l'année 2022 et a, par erreur, adapté rétroactivement la période précédente 2021 à la présentation non consolidée. Cela a entraîné plusieurs erreurs consécutives", indique un communiqué paru vendredi soulignant que la société "a enfreint la norme de présentation des comptes Swiss GAAP RPC applicable et donc le règlement de cotation sur la présentation des comptes".

Youngtimers ayant renoncé à faire appel, la décision de la Commission des sanctions de SIX Group est entrée en vigueur.

ib/al