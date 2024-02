Avant la mort choquante de son mari Alexei dans une sinistre prison de l'Arctique la semaine dernière, Yulia Navalnaya avait toujours minimisé l'idée qu'elle prendrait un jour la tête de l'opposition russe. Mais lundi, elle s'est engagée à poursuivre le combat de son mari.

Dans une vidéo publiée trois jours après sa mort et moins d'un mois avant la prochaine élection présidentielle en Russie, cette mère de deux enfants, âgée de 47 ans, a alterné entre la rage et le chagrin en indiquant qu'elle essaierait de prendre la tête d'une opposition ébranlée.

"En tuant Alexei, (le président Vladimir) Poutine a tué la moitié de moi-même. La moitié de mon cœur et la moitié de mon âme. Mais il y a une autre moitié de moi, et elle me dit que je n'ai pas le droit de céder. Je continuerai le travail d'Alexeï Navalny, je continuerai la lutte pour notre pays", a-t-elle déclaré.

Si elle reprenait le flambeau de son mari, Mme Navalnaya suivrait la voie tracée par les veuves de militants dans d'autres parties du monde, de Coretta Scott King, militante des droits civiques aux États-Unis, à Corazon Aquino, aux Philippines. Plus près de nous, Sviatlana Tsikhanouskaya, chef de file de l'opposition biélorusse en exil, s'est présentée à l'élection présidentielle à contrecœur après l'emprisonnement de son mari Syarhei en 2020.

Signe que certaines forces considèrent Navalnaya comme une menace potentielle, plusieurs comptes de médias sociaux pro-Kremlin ont commencé à tenter de la décrédibiliser en publiant ce que les alliés disent être des informations falsifiées sur sa vie.

Enregistrant sa vidéo dans une pièce faiblement éclairée, Mme Navalnaya a accusé M. Poutine d'avoir assassiné son mari et a clairement indiqué qu'elle voulait se venger. Le Kremlin affirme que les autorités n'ont joué aucun rôle dans la mort de Navalny.

"Je vous demande de partager ma fureur. Ma fureur, ma colère, ma haine envers ceux qui ont osé assassiner notre avenir", a-t-elle déclaré.

Tout successeur de M. Navalny hériterait d'un mouvement d'opposition malmené, dont les principales figures sont soit mortes, soit emprisonnées, soit en exil.

De nombreux partisans de M. Navalny ont fui à l'étranger après que le mouvement a été qualifié d'extrémiste, et ceux qui restent en Russie ont peu de marge de manœuvre dans un système politique étroitement contrôlé où les manifestations non autorisées sont interdites.

Mais sa déclaration, qui comprenait un appel à s'opposer à la guerre de la Russie en Ukraine, a recueilli plus de 1,5 million de vues en trois heures et près de 50 000 commentaires. Un compte de médias sociaux ouvert en son nom sur X lundi et reprenant sa déclaration vidéo a été visionné 1,4 million de fois dans le même laps de temps, tandis que son nouveau compte a rapidement gagné des dizaines de milliers d'utilisateurs.

Contrairement à son mari, qui a toujours dit qu'il ne s'exilerait pas et qui a été arrêté à son arrivée en Russie en 2021 après avoir été soigné en Allemagne pour un empoisonnement, elle n'a pas annoncé son intention de rentrer dans son pays.

Mais si elle reste à l'étranger, elle risque d'être considérée par Moscou comme une marionnette étrangère et aura plus de mal à être politiquement pertinente.

UN RÔLE DE SOUTIEN

Avant lundi, Mme Navalnaya s'était largement tenue à l'écart de la politique publique, soulignant qu'elle avait pour rôle de soutenir son mari et de préserver l'unité de leur famille malgré la bataille acharnée de M. Navalny contre l'État russe.

Tout en précisant qu'elle partageait les opinions anti-Poutine de M. Navalny, elle avait limité ses apparitions publiques et ses déclarations aux moments clés de la vie de M. Navalny, plaidant en faveur de sa libération et d'un traitement humain, avant de se retirer à nouveau de la scène publique.

Les sentiments forts qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre étaient souvent mis en évidence.

Lorsqu'en août 2023, Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaires en plus des 11 ans et demi qu'il purgeait déjà, il a formé un cœur avec ses mains, tandis qu'elle le regardait dans la cage en verre du tribunal.

Économiste de formation et ancienne employée de banque, Mme Navalnaya est restée à ses côtés pendant des années lors de manifestations, a assisté à des audiences, a été elle-même détenue à plusieurs reprises et a aidé M. Navalny à survivre et à se remettre de ce que les médecins occidentaux ont qualifié de tentative d'empoisonnement à l'aide d'un agent neurotoxique en 2020.

Diplômée de la prestigieuse université russe d'économie Plekhanov, elle est née à Moscou. Son père, Boris Ambrosimov, était un scientifique renommé.

Elle a rencontré son futur mari lors de vacances en Turquie en 1998. Ils se sont mariés deux ans plus tard et ont eu une fille, Daria, et un fils, Zakhar. Elle et Navalny ont tous deux été membres du parti libéral Iabloko.

Quelques heures après l'annonce de la mort de M. Navalny, vendredi, elle a fait une apparition surprise lors d'une conférence sur la sécurité en Allemagne, où elle a déclaré à l'auditoire que M. Poutine serait tenu pour responsable.

Elle a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors du même événement à Munich et s'est également entretenue avec Tsikhanouskaya, le chef de l'opposition biélorusse en exil.

Lundi, elle était à Bruxelles pour une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne.

Moscou observe la situation de près.

L'ancien conseiller du Kremlin, Sergueï Markov, a accusé lundi les services de renseignement occidentaux d'essayer de transformer Mme Navalnaya en "Jeanne d'Arc", a prédit qu'elle serait oubliée avec le temps et lui a conseillé de rester "dans un endroit tranquille".

Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet d'analyse R.Politik, a déclaré que la déclaration de Mme Navalnaya était "une tentative sans ambiguïté de jouer un rôle politique indépendant", mais elle a souligné plusieurs pièges potentiels et a déclaré qu'il était trop tôt pour prédire ce qu'il adviendrait d'elle.

"Beaucoup dépendra de ce qu'elle a à offrir. Non pas en tant que veuve d'un homme politique remarquable torturé à mort, mais en tant que personnalité indépendante", a déclaré Mme Stanovaya.

"Sera-t-elle capable de trouver son propre style politique, son contenu et une équipe qui ne s'aliène pas les gens ? L'avenir nous le dira.