Yum China Holdings, propriétaire des chaînes KFC et Pizza Hut en Chine continentale, prévoit de maintenir son objectif d'ouvrir jusqu'à 1 300 magasins en 2023, car elle voit encore des opportunités de croissance malgré le ralentissement de l'économie, a déclaré son PDG mardi.

Joey Wat a déclaré à Reuters lors d'une interview après la publication des résultats de l'entreprise, qui ont montré une hausse de 25% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, que Yum avait l'intention de maintenir un rythme de 1 100 à 1 300 nouveaux points de vente cette année, tandis que les dépenses d'investissement globales se situeront entre 700 millions et 900 millions de dollars.

"Le marché, malgré un certain ralentissement de la croissance du PIB, reste beaucoup plus rapide, voire deux fois plus rapide que certains marchés développés, et il est énorme. Il nous offre encore de formidables opportunités de croissance", a-t-elle déclaré.

"Ces dernières années, nous avons ouvert de nouveaux magasins non seulement dans les villes de niveau inférieur, mais nous avons également augmenté la densité dans les villes de niveau supérieur et les résultats sont très bons", a-t-elle ajouté, faisant référence à la classification non officielle des villes chinoises en fonction de la taille de la population, des revenus et de l'activité des consommateurs.

La reprise post-COVID de la Chine s'est essoufflée ces derniers mois, car la demande s'est affaiblie à l'étranger et est restée terne dans le pays, l'économie chinoise ayant progressé à un rythme anémique au deuxième trimestre.

La restauration et le tourisme ont été l'un des rares points positifs de l'économie, les Chinois étant à la recherche de nouvelles expériences et d'activités de loisirs.

M. Wat a déclaré que les gens avaient encore besoin de temps pour s'adapter à la levée des restrictions imposées par le COVID et a noté qu'il y avait eu de petites vagues d'infections qui avaient eu un impact sur la consommation. Néanmoins, le trafic a repris, bien que les dépenses par personne aient diminué, les consommateurs devenant plus "rationnels" dans leurs dépenses, a-t-elle ajouté.

"Maintenant que nous sommes en période estivale, nous constatons que le trafic augmente parce que les gens voyagent et que, par conséquent, dans les villes de niveau 2, la reprise se déroule bien. Il faut juste un peu plus de temps ... parce qu'après trois années aussi difficiles, il faut laisser aux gens le temps de s'en sortir.

Les actions de Yum cotées à Hong Kong ont augmenté de 1 % dans la matinée de mardi. (Reportage de Sophie Yu, Brenda Goh ; Rédaction de Christian Schmollinger)