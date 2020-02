ZOOM A Wall Street, le coronavirus fait quelques gagnants

New York (awp/afp) - Loin de la dégringolade des principaux indices de la Bourse new-yorkaise lundi, plombés par les craintes grandissantes autour du coronavirus, certaines entreprises cotées à Wall Street parvenaient au contraire à tirer profit de la situation.

Alors que le nombre de cas liés à la pneumonie virale ne cesse d'augmenter avec une propagation qui semble s'accélérer hors de Chine, notamment en Corée du Sud, en Iran et en Italie, plusieurs groupes cherchent à développer un vaccin. La biotech américaine Gilead Sciences, qui en fait partie, grimpait ainsi de 4,6% vers 16H30 GMT.

En attendant la découverte d'un traitement efficace, les autorités à travers le monde recommandent d'utiliser des lingettes désinfectantes et de l'eau de javel pour éviter les risques de contamination. Cela profitait au fabricant de produits ménagers Clorox, en hausse de 2,0%.

Face aux restrictions de déplacement, la demande pour des services de vidéo-conférence, permettant de travailler depuis chez soi, est montée en flèche en Chine et dans d'autres pays. L'action de Zoom video, spécialisé dans ce domaine, montait de 3,9%. Depuis le début de l'année, l'entreprise a flambé de près de 60%.

L'aversion des investisseurs pour les actifs jugés risqués bénéficiait par ailleurs à l'or, considéré comme une valeur refuge et dont le niveau est au plus haut depuis 2013. Certaines compagnies minières, comme Newmont (+2,8%) et Barrick (+3,0%), s'affichaient dans son sillage en hausse à Wall Street.

dho/jum/cj