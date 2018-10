ZOOM L'aérien perturbé à Wall Street par les ouragans

New York (awp/afp) - Les compagnies aériennes américaines étaient pénalisées mardi à Wall Street, les investisseurs redoutant l'impact de la saison des ouragans sur leurs performances après un avertissement d'American Airlines.

Vers 17H40 GMT, les trois grands transporteurs étaient en forte baisse: American Airlines cédait 5,35%, Delta Air Lines 1,30% et United Continental 2,52%.

Les compagnies régionales étaient également affectées: JetBlue reculait de 2,67%, SouthWest de 1,25% et Alaska Air de 3,09%.

L'ouragan Michael devrait toucher la Floride mercredi et pourrait être "la tempête la plus dévastatrice ayant touché la Floride depuis des décennies", a déclaré mardi matin le gouverneur républicain de la Floride, Rick Scott.

Il se déplacerait ensuite vers la Géorgie et les Caroline du Nord et du Sud, déjà frappées par l'ouragan Florence il y a un mois.

Mi-septembre, Florence avait fait une quarantaine de morts et plusieurs milliards de dollars de dégâts.

Dans un document envoyé mardi à l'Autorité des marchés, la SEC, American Airlines a indiqué avoir annulé 2.100 vols en septembre en raison de Florence, ce qui a réduit ses revenus mensuels de 55 millions de dollars.

La première compagnie aérienne américaine va également inscrire une charge de 230 millions de dollars dans ses comptes du troisième trimestre et sa facture kérosène devrait par ailleurs être beaucoup plus élevée qu'anticipé. American Airlines s'attend à payer le gallon (3,78 litres) de kérosène entre 2,28 et 2,33 dollars contre une prévision de 2,22 à 2,27 dollars auparavant.

La semaine dernière, Delta avait déjà averti que ses résultats trimestriels, devant être publiés ce jeudi, allaient être affectés par une charge de 30 millions de dollars liée à l'annulation de plus de 1.000 vols suite à la mauvaise météo.

