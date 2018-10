ZOOM Les sociétés du cannabis chutent à Wall Street le jour de la légalisation

au Canada

New York (awp/afp) - Les sociétés liées à l'industrie du cannabis, après avoir vu leur cours boursier s'envoler ces dernières semaines, chutaient à Wall Street mercredi, au premier jour de la légalisation de l'herbe à usage récréatif par le Canada.

Vers 14H00 GMT, peu après l'ouverture, les sociétés canadiennes cotées à la Bourse de New York Tilray (-6,14%), Canopy Growth (-5,87%) et Cronos (-8,59%) chutaient, dans un marché en recul plus modéré.

Après quasiment un siècle de prohibition, le Canada est devenu mercredi le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif et à en autoriser la culture, cinq ans après la légalisation décidée par l'Uruguay, pionnier en la matière.

Cette légalisation intervient alors que la consommation récréative de cannabis a également été autorisée dans huit Etats américains - la Californie est devenue le 1er janvier 2018 le plus gros marché légal au monde - et dans la capitale, Washington.

"Nous nous attendons à ce que d'autres pays sautent le pas", a affirmé mercredi le patron de Tilray, Brendan Kennedy, interrogé sur la chaîne américaine CNBC.

Les sociétés du secteur réagissaient toutefois mollement mercredi dans la mesure où la légalisation canadienne était très attendue et que leur valeur boursière s'est envolée ces dernières semaines.

Après une montée fulgurante qui a conduit son cours boursier à gagner 142% lors des six dernières semaines, Tilray vaut désormais près de 14 milliards de dollars en Bourse.

L'euphorie observée pour ces entreprises, rappelant celle s'étant emparée du bitcoin en fin d'année dernière, s'explique principalement par les perspectives de profits considérables que cette industrie fait miroiter.

Dans l'environnement florissant du cannabis, fumer reste le plus courant mais les usages se développent aussi rapidement: on peut désormais le vaporiser, le manger sous forme de bonbons ou de glace, l'appliquer en crème, ou même le boire. Le groupe américain Constellation Brands, maison mère de Corona, vient ainsi d'injecter plusieurs milliards de dollars dans Canopy Growth.

"L'industrie (du cannabis) va bouleverser d'autres industries, allant des produits pharmaceutiques à la cosmétique, en passant par l'alcool", a affirmé mercredi M. Kennedy.

