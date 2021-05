Zadig AM nomme un nouveau co-gérant pour le fonds OYSTER Sustainable Europe 28/05/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Zadig Asset Management a annoncé la nomination de Luc Pez qui rejoint Louis Larere en qualité de co-gérant du fonds OYSTER Sustainable Europe. Luc Pez apporte une expertise thématique à la stratégie Sustainable Europe de Zadig AM. « Il renforcera notamment le caractère différenciant du fonds en ajoutant la capacité d'investir dans des secteurs généralement ignorés par les investisseurs ISR, tels que les matériaux ou l'énergie », explique la société de gestion. Il rapportera à Laurent Saglio, fondateur et CIO de Zadig AM.?



Auparavant fondateur et directeur général de Rare Earth Advisory, Luc a travaillé avec Zadig pendant plusieurs années sur des projets axés sur la recherche et l'ISR.



Sa société proposait des services de recherche et de conseil stratégique sur les problématiques ESG, l'approvisionnement en matériaux essentiels, le recyclage et les arbitrages technologiques liés à l'adoption massive des énergies renouvelables et des véhicules électriques. ?



Luc Pez, 45 ans, a plus de 20 ans d'expérience dans la finance et a travaillé comme analyste sur les secteurs matériaux et énergie (métaux et mines, pétrole, produits chimiques) chez Exane BNP Paribas, Oddo Securities et SG Securities. Il est diplômé de l'Université Paris-Dauphine et est analyste ESG certifié.





