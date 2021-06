Zaka Investments, Eternam et Inter Invest Capital, vont lancer un Brach à Rome 22/06/2021 | 17:34 Envoyer par e-mail :

Zaka Investments, foncière du groupe hôtelier Evok, accueille une nouvelle fois Eternam et Inter Invest Capital au capital de sa filiale locale italienne, dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à financer l'expansion internationale de la marque Brach, avec l'ouverture d'un établissement à Rome d'ici fin 2023. Situé 14 via Luisa di Savoia, à quelques pas de la piazza del Popolo et du Tibre dans le centre historique de Rome, l'immeuble abritera, après une restructuration totale, un ensemble de 62 chambres et suites, des terrasses, un rooftop, un restaurant, ainsi qu'un club de sport.



Après Paris et Madrid, ce troisième établissement déclinera l'identité de la marque Brach à Rome pour en faire un lieu de vie cosmopolite, de culture et de rencontre. L'ouverture est prévue d'ici fin 2023.





