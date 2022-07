Zelenski décide une valse des ambassadeurs ukrainiens

KYIV, 9 juillet (Reuters) - Le président ukrainien Volodymyr Zelenski a remplacé samedi l'ambassadeur du pays en Allemagne, ainsi que d'autres envoyés ukrainiens à l'étranger, peut-on lire sur le site internet de la présidence.

Dans un décret où les raisons de cette décision ne sont pas précisées, Volodymyr Zelenski annonce avoir limogé les ambassadeurs ukrainiens en Allemagne, en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie.

Il ne précise pas non plus si les représentants remplacés se verront offrir un nouvel emploi.

Le président ukrainien a exhorté les diplomates ukrainiens à redoubler d'effort pour obtenir pour le pays un soutien international et une aide militaire dans son combat contre la Russie depuis l'invasion du pays par les forces russes le 24 février dernier.

Les relations entre l'Ukraine et l'Allemagne, première économie d'Europe et très dépendante de l'énergie russe, constituent un sujet particulièrement sensible.

Kyiv et Berlin sont actuellement en désaccord sur une turbine de fabrication allemande sur laquelle sont réalisées des opérations de maintenance au Canada. L'Allemagne demande que le Canada restitue la turbine au géant gazier russe Gazprom pour qu'il alimente l'Europe en gaz tandis que l'Ukraine exhorte le Canada à garder la turbine, estimant qu'une livraison de l'équipement à la Russie contreviendrait aux sanctions imposées contre Moscou. (Pavel Polityuk, Gilles Guillaume pour la version française)