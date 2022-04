Zelenski exhorte l'Onu à rendre la responsabilité de la Russie "inévitable"

NATIONS UNIES, 5 avril (Reuters) - Le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, a exhorté mardi le Conseil de sécurité des Nations unies à rendre la responsabilité de la Russie "inévitable", alors que Kyiv accuse les forces russes d'avoir commis les "crimes de guerre les plus terribles" depuis la Seconde Guerre mondiale.

S'exprimant devant le Conseil de sécurité, Volodymyr Zelenski a diffusé une courte vidéo montrant des corps brûlés, ensanglantés et mutilés, y compris ceux d'enfants, à Irpin, Dymerka, Marioupol et Boutcha.

L'émissaire russe à l'Onu, Vassily Nebenzia, a ensuite déclaré au Conseil de sécurité que les troupes russes ne ciblaient pas des civils, qualifiant les accusations d'abus de mensonges.

Lors de son allocution, Volodymyr Zelenski a reproché aux membres du Conseil de sécurité n'avoir pas été capables de prendre des mesures depuis que la Russie a envahi son pays, le 24 février dernier, en raison du veto de la Russie.

"Voilà un Etat qui transforme son droit de veto en droit de tuer", a déclaré Volodymyr Zelenski, avant de réclamer une réforme du fonctionnement de l’Onu.

"La Russie veut nous transformer en esclaves silencieux", a-t-il ajouté, avant que l’ambassadeur russe aux Nations unies dénonce "les innombrables mensonges proférés contre l’armée et les soldats russe." (Michelle Nichols et Humeyra Pamuk; version française Nicolas Delame et Matthieu Protard)