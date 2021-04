Zelenski propose à Poutine une rencontre dans l'est de l'Ukraine

par Natalia Zinets et Matthias Williams

KIEV, 21 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski a émis mardi une invitation en forme de défi à son homologue russe Vladimir Poutine, invitant celui-ci à le rencontrer dans le Donbass pour discuter d'une issue au conflit dans cette région de l'est de l'Ukraine et pour apaiser les tensions entre Kiev et Moscou.

Dans un message vidéo diffusé mardi soir, Volodimir Zelenski a aussi exhorté les puissances occidentales à envoyer de "clairs signaux" qu'elles étaient disposées à soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement du réveil des tensions dans l'est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes combattent des séparatistes pro-russes dans un conflit qui a fait 14.000 morts depuis 2014 selon les autorités ukrainiennes.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a affirmé mardi que la Russie parviendrait à regrouper d'ici une semaine plus de 120.000 soldats à la frontière entre les deux pays, tandis que la Russie a reproché aux Etats-Unis et à l'Otan de se livrer à des "activités provocatrices" dans l'espace maritime et aérien de la mer Noire.

"M. Poutine, je suis prêt à aller encore plus loin et je vous invite à une rencontre n'importe où dans le Donbass ukrainien, où c'est la guerre", déclare Volodimir Zelenski dans la vidéo.

"Nos citoyens ont besoin de signaux clairs que, durant cette huitième année de conflit, un pays qui est le bouclier de l'Europe au prix de ses vies va recevoir le soutien non pas seulement de partenaires, mais d'équipiers, directement sur le terrain, épaule contre épaule", dit par ailleurs le président ukrainien à l'adresse des pays occidentaux.

Il a souligné que Kiev voulait trouver une issue au conflit par la voie diplomatique mais qu'il était prêt à se défendre en cas d'attaque. "Est-ce que l'Ukraine veut la guerre ? Non. Mais est-ce que l'Ukraine est prête pour la guerre ? Oui". (version française Jean Terzian)