Zelenski souhaite que l'Europe soutienne davantage l'Ukraine-Le Figaro

PARIS, 15 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski, attendu vendredi à Paris pour y rencontrer son homologue français Emmanuel Macron, a appelé l'Europe à soutenir davantage l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, notamment en laissant son pays intégrer l'Otan comme il le réclame.

"Si l'UE et si Emmanuel Macron nous considèrent vraiment comme un membre de la famille européenne, ils doivent agir en conséquence", dit-il dans un entretien au Figaro publié jeudi sur le site internet du quotidien.

Bien qu'il note l'aide déjà apportée par la France, l'Allemagne et l'Union européenne, le dirigeant ukrainien estime "qu'il est temps d'arrêter de parler et de prendre des décisions", ajoutant que l'Ukraine "a subi une violente agression de la part de la Russie" et a "vraiment besoin" du soutien de l'Europe.

Volodomir Zelenski a indiqué dans un message vidéo diffusé à la presse jeudi qu'il allait s'entretenir vendredi avec Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel des tensions entre l'Ukraine et la Russie dans la région du Donbass.

Réunis à Paris, le président ukrainien et le président français s'entretiendront par visioconférence avec la dirigeante allemande.

"La discussion doit aussi avoir lieu sur les questions de sécurité. La sécurité de l'Europe dépend de celle de l'Ukraine", dit Volodomir Zelenski au Figaro.

"Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de l'UE et de l'Otan (...) Le moment est venu de passer la vitesse supérieure, de nous inviter à rejoindre l'UE et l'Otan, car nous ne voulons pas avoir à mendier", ajoute-t-il. (Jean Terzian, avec Natalia Zinets à Kiev)