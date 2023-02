Zelenskiy : La situation militaire dans le sud de l'Ukraine est par endroits assez dangereuse

M. Zelenskiy, qui s'exprimait à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, a déclaré que les forces pro-Moscou avaient à nouveau bombardé la ville de Kherson, dans le sud du pays, coupant cette fois le chauffage de 40 000 personnes.

"Pour ce qui est du sud - dans certains endroits, la situation est assez dangereuse mais nos troupes ont les moyens de répondre aux occupants", a-t-il déclaré, résumant les événements sur les différents fronts.

"A l'est - c'est très difficile, douloureux. Mais nous faisons tout pour résister", a-t-il poursuivi, en référence aux attaques répétées des forces russes qui cherchent à s'emparer des régions orientales de Donetsk et de Louhansk.

M. Zelenskiy a déclaré que les travaux de réparation à Kherson - qui est pilonné quotidiennement - se poursuivraient jusqu'à ce que la chaleur soit rétablie.

"Et nous allons reconstruire. Peu importe ce que ces terroristes et bâtards russes peuvent faire, nous allons reconstruire et tout restaurer", a-t-il déclaré.