Zelenskiy : Les Ukrainiens ordinaires qui résistent à l'invasion de la Russie sont mes modèles.

Zelenskiy, vêtu d'un uniforme militaire, répondait par vidéoconférence aux questions des étudiants de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto.

Interrogé par un étudiant sur ses modèles, Zelenskiy a répondu : "Le peuple ukrainien... et il est très nombreux."

"Un fermier ukrainien ordinaire qui pouvait prendre son tracteur et fermer une route aux chars russes, une femme ordinaire qui sortait et arrêtait les véhicules blindés à mains nues... Ce sont les personnes que j'admire", a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète.

L'étudiant a noté que Zelenskiy a été comparé par ses partisans au leader britannique de la Seconde Guerre mondiale Winston Churchill et à Harry Potter, le garçon magicien de fiction qui finit par vaincre son ennemi juré Lord Voldemort.

"Merci pour ce genre de comparaisons. Harry Potter est meilleur que Voldemort, et nous savons qui est Voldemort dans cette guerre, et qui est Harry Potter, donc nous savons comment la guerre va se terminer", a déclaré Zelenskiy, en souriant.

Zelenskiy, 44 ans, ancien comédien qui a joué un président fictif dans une série télévisée populaire avant d'entrer en politique, s'est attiré des éloges internationaux pour avoir refusé de quitter l'Ukraine pendant la guerre et pour avoir rallié les Ukrainiens à la résistance à l'invasion.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour désarmer le pays et le débarrasser des "fascistes". L'Ukraine et ses soutiens occidentaux affirment qu'il s'agit d'un faux prétexte pour mener une guerre d'agression non provoquée.