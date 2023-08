Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré jeudi que l'armée ukrainienne était confrontée à des difficultés sur les lignes de front dans l'est et le sud du pays, mais qu'elle dominait la campagne.

De hauts responsables militaires ont fait état de gains ukrainiens dans l'est du pays, qui est depuis longtemps le point central de ce conflit vieux de 17 mois, autour de la ville de Bakhmut, tenue par les Russes et dévastée par la guerre.

L'Ukraine a lancé en juin une contre-offensive dans l'est et dans le sud, où elle espère avancer vers la mer d'Azov et couper un pont terrestre russe entre les parties occupées de l'est et la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Des comptes-rendus russes ont indiqué que les forces de Moscou avaient repoussé les attaques ukrainiennes près de Bakhmut, plus au nord, où de violents combats ont également éclaté, ainsi que sur le front méridional.

Dans son allocution vidéo nocturne, M. Zelenskiy a déclaré que les forces ukrainiennes étaient confrontées à une résistance russe féroce dans tous les secteurs de la ligne de front.

"Les combats sont intenses. Ils essaient d'arrêter nos hommes de toutes leurs forces. Les attaques sont très violentes", a déclaré M. Zelenskiy, en faisant référence à Bakhmut et à d'autres centres dans l'est.

"Dans le sud, tout est difficile. Mais quoi que fasse l'ennemi, c'est la force ukrainienne qui domine".

M. Zelenskiy a déclaré que les attaques de drones russes de cette semaine, y compris un assaut contre les infrastructures de transport dans le port d'Izmail, sur le Danube, soulignaient la nécessité d'améliorer les défenses antiaériennes.

"Au total, les terroristes ont déployé contre l'Ukraine au moins 1 961 drones shahed (de fabrication iranienne) et nous avons réussi à en abattre un grand nombre", a-t-il déclaré.

"Malheureusement, pas tous. Nous nous efforçons d'en abattre davantage, d'en abattre un maximum. Nous travaillons pour qu'il y ait plus de systèmes antiaériens".

Le général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré qu'il rencontrait des officiers dans l'est du pays afin d'accélérer les avancées de l'Ukraine, dont M. Zelenskiy et d'autres responsables reconnaissent qu'elles ont été plus lentes qu'ils ne le souhaitaient.

"Dans le secteur de Bakhmut, mon travail est consacré aux problèmes actuels d'accélération du rythme de l'avancée, aux perspectives d'une plus grande activité et à la résolution des questions qui interfèrent avec la mise en œuvre des tâches", a écrit M. Syrskyi sur Telegram.

Serhiy Cherevatyi, porte-parole du groupe oriental des forces ukrainiennes, a déclaré que les troupes de Kiev avançaient "constamment et sans relâche" aux abords de Bakhmut, capturée par les troupes russes en mai après des mois de batailles.

"Chaque jour, nous parlons de centaines de mètres et, au cours de la semaine, de kilomètres", a déclaré M. Cherevatyi dans des propos rapportés par les médias ukrainiens.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces avaient déjoué huit tentatives ukrainiennes d'avancer près de Bakhmut et dans les zones voisines. Deux attaques ukrainiennes ont été contrées près de Lyman et de Svatove, plus au nord, et des tentatives d'avancées dans le sud ont également été stoppées.