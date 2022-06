Zelenskiy défiant alors que la Russie intensifie ses attaques sur les villes de l'Est et saisit des territoires

Le gouverneur de la région de Louhansk, théâtre des plus violents assauts russes de ces dernières semaines, a déclaré que la situation était "extrêmement difficile" sur toute la ligne de front lundi soir et que l'armée russe avait rassemblé suffisamment de réserves pour entamer une offensive de grande envergure.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait prédit que Moscou intensifierait ses attaques avant le sommet de l'UE de jeudi et vendredi. Dans son habituel discours nocturne à la nation lundi, il s'est montré défiant, tout en évoquant des combats "difficiles" à Louhansk pour Sievierodonetsk et sa ville jumelle Lysychansk.

"Nous défendons Lysychansk, Sievierodonetsk, toute cette zone, la plus difficile. C'est là que nous avons les combats les plus difficiles. Mais nous avons nos hommes et nos femmes forts là-bas", a-t-il déclaré. "Les occupants reçoivent une réponse à leurs actions contre nous".

S'exprimant également à la télévision nationale, le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les forces russes contrôlaient la majeure partie de Sievierodonetsk, à l'exception de l'usine chimique Azot, où des centaines de civils se sont réfugiés depuis des semaines, et que la route reliant Sievierodonetsk et sa ville jumelle Lysychansk à la ville de Bakhmut était sous le feu constant des obus.

"Lysychansk a subi des bombardements russes massifs toute la journée. Il est impossible d'établir le nombre de victimes pour l'instant", a-t-il déclaré, ajoutant que le bombardement a peut-être été le plus lourd que la ville ait connu jusqu'à présent.

Malgré cela, les Russes n'ont pas encore achevé l'encerclement des forces ukrainiennes, qui leur infligent des "pertes significatives", a-t-il ajouté.

Les mandataires séparatistes de Moscou ont affirmé avoir capturé Toshkivka, une ville située sur la rive occidentale de la rivière Siverskyi Donets, au sud de Sievierodonetsk, et détenue en majorité par les Ukrainiens.

Gaidai avait précédemment reconnu qu'une attaque russe sur Toshkivka avait "eu un certain succès" et a déclaré que les forces russes cherchaient également à prendre pied près d'Ustinovka, un village situé plus au nord le long de la rivière. Elles y amènent une énorme quantité d'équipements lourds, y compris des chars, a-t-il dit.

Il a confirmé l'affirmation de la Russie selon laquelle elle a capturé Metyolkine.

L'approbation par les dirigeants de l'UE de l'Ukraine en tant que candidat officiel à l'adhésion au bloc serait marquée comme un triomphe pour Kiev, qui a demandé l'adhésion quatre jours seulement après l'invasion russe du 24 février.

L'adhésion prendrait des années, mais pour l'UE, pénétrer au cœur de l'ancienne Union soviétique entraînerait l'une des plus grandes transformations économiques et sociales de l'Europe depuis la guerre froide.

"Je pense qu'il est très probable que cela se produise", a déclaré le président américain Joe Biden aux journalistes lorsqu'on lui a demandé lundi s'il pensait que l'Ukraine deviendrait membre de l'UE.

PHASE D'ATTRITION

La guerre est entrée dans une phase d'attrition brutale ces dernières semaines, les forces russes concentrant leur écrasante puissance de feu d'artillerie sur les parties du Donbas contrôlées par les Ukrainiens, que Moscou revendique au nom des séparatistes.

Les responsables ukrainiens ont signalé la mort de trois civils dans des bombardements russes dans la région de Donetsk lundi et de trois autres dans des bombardements dans la région de Kharkiv.

À Odesa, le plus grand port ukrainien sur la mer Noire, une attaque de missiles russes a détruit un entrepôt alimentaire lundi, selon l'armée ukrainienne. Aucun civil n'a été tué.

Odesa a subi des bombardements sporadiques pendant la guerre et est bloqué par la marine russe.

Le dirigeant de la Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, a déclaré que Kiev avait frappé des plates-formes de forage en mer Noire appartenant à une compagnie pétrolière de Crimée. Trois personnes ont été blessées, et des recherches sont en cours pour retrouver sept travailleurs, a-t-il déclaré.

L'agence de presse russe RIA Novosti a déclaré que les plates-formes étaient situées à 71 km (44 miles) d'Odessa. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces rapports.

Washington et ses alliés européens ont fourni des armes et une aide financière à l'Ukraine mais ont évité de s'impliquer directement dans le conflit. Certains citoyens américains se sont toutefois portés volontaires pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

Lundi, le Kremlin a déclaré que deux Américains détenus en Ukraine étaient des mercenaires non couverts par la convention de Genève qui devraient répondre de leurs actes.

Les commentaires du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ont été la première reconnaissance officielle de la détention des deux hommes, identifiés dans les rapports américains comme Andy Huynh, 27 ans, de Hartselle, Alabama, et Alexander Drueke, 39 ans, de Tuscaloosa, Alabama.

Ce mois-ci, deux Britanniques et un Marocain ont été condamnés à mort par un tribunal séparatiste après avoir été surpris en train de combattre pour l'Ukraine.

M. Peskov a également déclaré que la star américaine du basket-ball Brittney Griner, détenue en Russie depuis plus de deux mois, était poursuivie pour des délits de drogue et n'était pas un otage.

Les douaniers russes affirment que des cartouches de vape contenant de l'huile de haschich ont été trouvées dans les bagages de Griner.

Les préoccupations internationales se sont concentrées sur la tentative de rétablir les exportations ukrainiennes de denrées alimentaires, désormais fermées par un blocus russe de facto. L'Ukraine est l'une des principales sources mondiales de céréales et d'huiles alimentaires, ce qui fait craindre des pénuries et une famine mondiales.

La Russie impute la crise alimentaire aux sanctions occidentales qui freinent ses propres exportations.

La guerre a également perturbé les marchés de l'énergie, notamment les expéditions russes de pétrole et de gaz vers l'Europe, qui restent la principale source d'énergie du continent et la première source de revenus de Moscou. Moscou rend les sanctions de l'UE responsables de la baisse des volumes de gaz, affirmant qu'elles l'ont empêché de restaurer les équipements de pompage des pipelines.

Lundi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis étaient en pourparlers avec le Canada et d'autres alliés pour restreindre davantage les revenus énergétiques de Moscou en imposant un plafonnement des prix du pétrole russe.

Entre-temps, Moscou a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre la Lituanie, membre de l'UE, pour avoir interdit le transport de produits de base vers Kaliningrad, un avant-poste russe sur la mer Baltique entouré par le territoire de l'UE. L'interdiction, qui a pris effet samedi, bloque les expéditions de charbon, de métaux, de matériaux de construction et de technologies avancées.

Le ministère russe des affaires étrangères a convoqué le plus haut diplomate lituanien et a exigé que Vilnius revienne immédiatement sur cette mesure "ouvertement hostile", faute de quoi la Russie "se réserve le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts nationaux." La Lituanie a déclaré qu'elle était tenue d'appliquer l'interdiction en vertu des sanctions de l'UE.