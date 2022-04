Zelenskiy demande au public des Grammys de le soutenir "de toutes les manières possibles".

"Qu'est-ce qui est plus opposé à la musique ? Le silence des villes en ruine et des gens tués", a déclaré Zelenskiy dans la vidéo qui introduit la performance de John Legend sur "Free" et qui présente des musiciens ukrainiens et une lecture de la poétesse ukrainienne Lyuba Yakimchuck.

"Remplissez le silence avec votre musique. Remplissez-le aujourd'hui, pour raconter notre histoire. Soutenez-nous de toutes les manières possibles. N'importe laquelle, mais pas le silence", a déclaré en anglais Zelenskiy, vêtu de son désormais célèbre T-shirt vert olive, la voix rauque.

La guerre a éclaté en Ukraine il y a plus d'un mois après l'invasion des forces militaires russes, déplaçant des millions de civils et réduisant les villes en ruines. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

L'acteur devenu chef de file, Zelenskiy, 44 ans, a utilisé les vidéos nocturnes avec beaucoup d'effet chez lui, apparaissant souvent mal rasé et portant un T-shirt, et a également téléchargé son image directement dans les parlements du monde entier.

Il a plaidé auprès de ses alliés dans des discours prononcés devant le Congrès américain, la Diète nationale japonaise, les parlements britannique et australien et la Knesset israélienne. Dimanche, il a choisi un événement consacré au langage universel de la musique pour stimuler le soutien à son pays.

"Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smokings, ils chantent pour les blessés, dans les hôpitaux, même pour ceux qui ne peuvent pas les entendre mais la musique passera à travers", a-t-il déclaré.