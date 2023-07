Zelenskiy et Erdogan discuteront de l'accord sur les céréales et de l'échange de prisonniers - fonctionnaire turc

Les présidents ukrainien et turc discuteront vendredi de l'extension potentielle de l'accord sur les céréales de la mer Noire et d'un éventuel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev, a déclaré un haut responsable turc avant les entretiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy rencontrera le dirigeant turc Tayyip Erdogan à Istanbul après des visites en Bulgarie et en République tchèque, dans le cadre d'une tournée de certaines capitales de l'OTAN visant à les encourager à prendre des mesures concrètes lors d'un sommet la semaine prochaine en vue d'accorder à Kiev le statut de membre de l'alliance. Un élément clé des discussions de M. Zelenskiy à Istanbul sera le sort d'un accord, négocié l'année dernière par la Turquie et les Nations unies, visant à permettre l'exportation en toute sécurité de céréales à partir des ports ukrainiens via la mer Noire, malgré la guerre qui fait rage en Ukraine. La Russie, mécontente de certains aspects de la mise en œuvre de l'accord sur les céréales, a menacé de ne pas autoriser sa prolongation au-delà du 17 juillet. Outre l'accord sur les céréales et un éventuel échange de prisonniers, M. Erdogan et M. Zelenskiy discuteront également des efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré le haut fonctionnaire turc. La Turquie, membre de l'OTAN, a réussi à maintenir des relations cordiales avec la Russie et l'Ukraine au cours des 16 derniers mois de la guerre et, l'année dernière, elle a aidé à négocier des échanges de prisonniers. La Turquie ne s'est pas jointe à ses alliés occidentaux pour imposer des sanctions économiques à la Russie, mais elle a également fourni des armes à l'Ukraine et appelé au respect de sa souveraineté. M. Erdogan et M. Zelenskiy doivent tenir une conférence de presse vendredi à 18 heures GMT. Le fonctionnaire turc a déclaré que M. Erdogan pourrait téléphoner au président russe Vladimir Poutine après ses entretiens avec M. Zelenskiy. Un ministre turc pourrait également se rendre à Moscou pour poursuivre les discussions, a ajouté le fonctionnaire.