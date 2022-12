Zelenskiy exhorte les résidents à être forts alors que l'Ukraine s'efforce de rétablir le courant.

La Russie pilonne l'infrastructure électrique de l'Ukraine depuis début octobre, provoquant des pannes et laissant des millions de personnes sans chauffage alors que les températures chutent.

"Pour traverser cet hiver, nous devons être encore plus résilients et encore plus unis que jamais", a déclaré M. Zelenskiy dans son discours du soir dimanche.

"Nous ne pouvons permettre aucun type de conflit interne et de grève qui puisse nous affaiblir tous, même si quelqu'un là-dehors pense que cela le renforcera d'une manière ou d'une autre personnellement."

Les nations occidentales ont condamné les vagues de frappes aériennes russes sur les infrastructures civiles et électriques.

La sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré samedi que le président russe Vladimir Poutine portait la guerre à un nouveau niveau de "barbarie" en essayant d'éteindre les lumières des civils.

La Russie affirme que les assauts ne visent pas les civils et sont destinés à réduire la capacité de l'Ukraine à se battre et à la pousser à négocier - bien que Kiev affirme que de telles attaques constituent un crime de guerre.

La pression occidentale sur Moscou pour ses actions en Ukraine a culminé avec l'imposition d'un plafond de prix de 60 dollars par baril sur le pétrole brut maritime russe qui est entré en vigueur lundi.

Le vice-premier ministre russe a déclaré que Moscou travaillait sur les moyens d'interdire l'utilisation d'un plafond de prix.

"Nous ne vendrons du pétrole et des produits pétroliers qu'aux pays qui travailleront avec nous dans les conditions du marché, même si nous devons réduire un peu la production", a déclaré Alexander Novak.

Zelenskiy a déclaré samedi que le monde avait fait preuve de faiblesse en fixant le plafond à 60 dollars.

RÉTABLIR LE POUVOIR

En Ukraine, les responsables ont eu recours à des coupures de courant programmées dans leur course pour rétablir le courant.

Le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, a déclaré sur Telegram que les pannes seraient limitées à partir de lundi aux coupures de courant prévues pour la "stabilisation" afin de remettre le réseau en état de marche, mais il a ajouté que la situation restait "difficile".

Le plus grand fournisseur d'électricité du pays, DTEK, a déclaré que des coupures étaient prévues dans trois autres régions - Odesa, Donetsk et Dnipropetrovsk dans le sud et l'est de l'Ukraine.

À Kherson, laissée en grande partie sans électricité lorsque les forces russes ont abandonné la ville du sud le mois dernier, le gouverneur régional a déclaré que 85 % des clients avaient désormais de l'électricité.

Mais la proposition des autorités locales de Kherson de permettre aux habitants de traverser le Dnipro pour rejoindre des proches a eu peu d'effet. Le conseil local a déclaré qu'une femme a été tuée en essayant de faire la traversée et qu'aucune autre tentative n'a été enregistrée.

Sur le front, Zelenskiy a déclaré que les forces ukrainiennes tenaient des positions le long de la ligne de front, y compris près de Bakhmut, considéré comme la prochaine cible de la Russie dans son avancée à travers Donetsk.

Dans son rapport du soir, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes ont fait pression pour améliorer leurs positions tactiques afin d'avancer sur Bakhmut et sur la ville d'Avdiivka, juste à l'intérieur du territoire contrôlé par les Ukrainiens.

Les forces russes ont effectué des tirs de chars et d'artillerie sur les deux villes et sur environ huit autres centres.

Andriy Yermak, chef d'état-major de Zelenskiy, a déclaré sur Telegram que cinq volontaires de l'ex-état soviétique de Géorgie figuraient parmi les personnes tuées près de Bakhmut.

Les forces russes ont également bombardé 25 localités le long des lignes de front dans le sud, dont la ville de Kherson et Nikopol - du côté du réservoir de Kakhovka tenu par les Ukrainiens, en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia tenue par les Russes.

Le maire de Nikopol, Yevhen Yevtushenko, a déclaré qu'un résident était mort et a exhorté les habitants à rester dans les abris souterrains.

Dans un rappel brutal du coût humain de l'invasion, le commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien, Dmytro Lubinets, a déclaré que plus de 2,8 millions d'Ukrainiens avaient été déportés vers le territoire russe depuis l'invasion en février.