Zelenskiy ferme le tribunal, déclare que l'Ukraine peut lutter contre la corruption et la Russie en même temps.

"Cette histoire touche à sa fin", a-t-il déclaré en annonçant qu'il avait signé une loi liquidant le tribunal administratif du district de Kiev, que les autorités ukrainiennes de lutte contre la corruption avaient comparé à une organisation criminelle et dont le président a été frappé de sanctions américaines le 9 décembre.

"Mais l'histoire des réformes continue - elle continue, même pendant une telle guerre", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne.

Il a signé la loi le jour même de son adoption par le parlement ukrainien, dans un clin d'œil aux vastes réformes judiciaires et autres nécessaires à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Pavlo Vovk, le président du tribunal, a déclaré dans un post Facebook que la décision de supprimer le tribunal était purement politique, prise à la hâte et que "ceux qui l'applaudissent aujourd'hui la regretteront bientôt."

Le département d'État américain a déclaré que Washington imposait des sanctions à Vovk "pour avoir sollicité des pots-de-vin en échange d'une ingérence dans les processus judiciaires et autres processus publics", et a désigné deux des membres de sa famille immédiate en même temps.

Une affaire de corruption contre Vovk a été envoyée à la haute cour anti-corruption d'Ukraine cet été, après des années de blocage des affaires le concernant.

Le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption (NABU) a déclaré que des actes d'accusation avaient été émis le 17 juin contre Vovk, deux de ses adjoints, quatre des juges du tribunal et quatre autres personnes, dont le chef de l'administration judiciaire nationale du pays.

Les accusés "ont agi au sein d'une organisation criminelle" dirigée par Vovk dans le but de s'emparer du pouvoir de l'État en prenant le contrôle des organes judiciaires et en entravant intentionnellement leur travail, a déclaré la NABU. L'enquête a permis d'accumuler plus de 16 000 heures d'écoutes téléphoniques, selon le NABU.

En juin, l'Union européenne a donné sa bénédiction à l'Ukraine et à la Moldavie voisine pour qu'elles rejoignent le bloc, le début d'un processus qui peut prendre de nombreuses années et nécessite des réformes approfondies pour répondre à une foule de normes allant de la politique judiciaire aux services financiers et à la sécurité alimentaire.