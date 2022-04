Zelenskiy loue la position de l'Allemagne envers l'Ukraine après son appel avec Scholz

"J'ai parlé aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz de la manière de faire rendre des comptes à tous ceux qui sont coupables de crimes de guerre. Sur la manière de renforcer les sanctions contre la Russie et de persuader la Russie de rechercher la paix", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne, l'air détendu dans un fauteuil.

"Je suis heureux de constater que, récemment, la position de l'Allemagne évolue en faveur de l'Ukraine. Et je considère que c'est tout à fait logique car une majorité d'Allemands soutient cette politique. Je leur en suis reconnaissant. Et je m'attends à ce que tout ce que nous avons convenu soit mis en œuvre. C'est très important".

L'Allemagne, réticente au début de l'invasion russe à fournir des armes à l'Ukraine, a maintenant accepté de fournir des armes antichars et des missiles.

M. Zelenskiy, qui avait initialement critiqué l'Allemagne pour son manque d'aide concrète, notamment lors d'un discours devant le Bundestag le mois dernier, a applaudi les démarches de Berlin.

IMPORTATIONS DE GAZ ET DE PÉTROLE

M. Scholz a déclaré vendredi que l'Allemagne pourrait mettre fin aux importations de pétrole russe cette année, mais que l'arrêt des importations de gaz serait plus difficile car le pays devrait construire des infrastructures pour importer du gaz à partir de sources alternatives.

Le pétrole russe représente 25 % des importations allemandes, contre 35 % avant l'invasion du 24 février. Les importations de gaz de la Russie vers l'Allemagne ont été réduites de 55% à 40%, et les importations de charbon de 50% à 25%.

Une déclaration du bureau de Scholz dimanche sur l'appel du chancelier avec Zelenskiy n'a pas mentionné une discussion sur les sanctions, disant que Zelenskiy avait informé Scholz de "la situation actuelle et des négociations entre l'Ukraine et la Russie."

Le bureau de Scholz a déclaré que, lors de l'appel, le chancelier a condamné ce qu'il a qualifié de crimes de guerre commis par l'armée russe à Bucha et dans d'autres régions d'Ukraine et que le gouvernement allemand veillerait à ce que les auteurs soient identifiés et traduits devant des tribunaux nationaux et internationaux.

Moscou a rejeté les allégations de crimes de guerre formulées par l'Ukraine et les nations occidentales. Elle nie avoir ciblé des civils au cours de ce que le Kremlin appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" son voisin.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que les forces russes semblaient avoir commis des crimes de guerre en ciblant des civils en Ukraine, mais que la question devait être examinée par des avocats.

Séparément, le bureau de Zelenskiy a déclaré dans un communiqué que le président avait tenu une conférence téléphonique avec des responsables ukrainiens au cours de laquelle les propositions de Kiev pour un sixième paquet de sanctions de l'Union européenne avaient été élaborées.