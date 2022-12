Zelenskiy pourrait rendre visite à Biden et au Congrès américain mercredi -sources

Biden devait rencontrer Zelenskiy à la Maison Blanche, selon une source. La visite du dirigeant ukrainien coïnciderait avec l'intention de Biden d'envoyer au gouvernement de Kiev des missiles Patriot, a rapporté CNN, pour le protéger des lourds bombardements russes.

Le porte-parole de Zelenskiy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Selon son agenda officiel, Zelenskiy a quitté l'Ukraine pour la dernière fois le 19 février pour se rendre à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Le voyage à l'étranger 10 mois après le début de la guerre devait inclure une visite aux parlementaires au Capitole américain, a déclaré mardi une source familière avec la planification. Le voyage n'a pas été confirmé et des problèmes de sécurité pourraient forcer un changement de plan, a dit la source.

Punchbowl News, citant des sources familières avec la question, a d'abord rapporté la visite potentielle de Zelenskiy.

Le bureau de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la visite annoncée de Zelenskiy.

Plus tôt dans la journée de mardi, Mme Pelosi a déclaré dans une lettre qu'il y aurait une session du Congrès mercredi soir qui aurait "un accent très spécial sur la démocratie."

LA FORTERESSE BAKHMUT

Le dirigeant ukrainien a fait un voyage surprise auprès des troupes dans la ville de Bakhmut, située sur la ligne de front orientale et battue en brèche, a déclaré son bureau mardi, soulignant les tentatives bégayantes mais persistantes de la Russie pour la capturer.

En revanche, le président russe Vladimir Poutine a remis des médailles dans le confort du Kremlin aux dirigeants nommés par la Russie de quatre régions d'Ukraine que Moscou prétend avoir annexées depuis qu'elle a envahi son voisin.

Dans son allocution vidéo de mardi soir, Zelenskiy a évoqué son voyage à la "Forteresse Bakhmut" à Donetsk, l'une des provinces revendiquées par la Russie en septembre mais que la plupart des pays rejettent comme une occupation illégale.

Il a dit être passé par plusieurs villes de la région de Donetsk, dont Sloviansk, Kramatorsk et Kostyantynivka, qui sont depuis longtemps citées comme de possibles cibles russes.

"S'il vous plaît, soutenez notre Bakhmut - en lambeaux mais non conquis - et ses défenseurs", a déclaré Zelenskiy dans son discours.

Les combats les plus destructeurs de ces dernières semaines ont eu lieu autour de Bakhmut, où Zelenskiy, vêtu d'un kaki de combat, a remis des médailles aux soldats dans un complexe industriel en ruine sous les applaudissements nourris, comme le montre une vidéo publiée par son bureau.

Avec le boum de l'artillerie audible au loin, il les a exhortés à garder le moral alors que la bataille pour Bakhmut, qui en est venue à symboliser la brutalité de la guerre, entre dans son cinquième mois.

"L'Est résiste parce que Bakhmut se bat. Dans des batailles féroces et au prix de nombreuses vies, la liberté est défendue ici pour nous tous", a écrit Zelenskiy sur l'application de messagerie Telegram.

Plus tôt, il a réitéré ses appels à l'Occident pour plus d'armement, y compris des systèmes de défense aérienne, après que des drones russes aient touché des cibles énergétiques lors d'une troisième frappe aérienne sur des installations électriques en six jours.

Le projet de loi de financement du gouvernement américain au Sénat prévoit une aide d'urgence de 44,9 milliards de dollars pour l'Ukraine et les alliés de l'OTAN. L'argent serait utilisé pour la formation militaire, l'équipement, la logistique et le soutien du renseignement, ainsi que pour le réapprovisionnement des équipements américains envoyés au gouvernement de Kiev.

La Banque mondiale a déclaré mardi qu'elle avait approuvé un paquet de financement supplémentaire d'un montant total de 610 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents de secours et de redressement en Ukraine.

POUTINE RECONNAÎT LES DIFFICULTÉS

Poutine a déclaré aux services de sécurité russes qu'ils devaient améliorer considérablement leur travail, l'un de ses aveux publics les plus clairs à ce jour sur le fait que l'invasion ne se déroule pas comme prévu.

Il a reconnu les problèmes rencontrés par les forces russes dans certaines parties de l'Ukraine.

"La situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia est extrêmement difficile", a déclaré M. Poutine dans un discours vidéo adressé aux agents de sécurité et traduit par Reuters.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie et le rouble s'est effondré à son plus bas niveau depuis plus de sept mois face au dollar mardi, après que l'Union européenne a accepté de plafonner les prix du gaz naturel, l'une des principales exportations russes.

ATTAQUES SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les attaques aériennes russes sur le réseau électrique ukrainien, qui, selon Kiev, visent les civils pour briser leur volonté de résistance, ont coupé à plusieurs reprises l'approvisionnement en électricité et en eau dans un froid hivernal inférieur à zéro.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que les Ukrainiens devaient se préparer à de nouvelles attaques russes sur les infrastructures énergétiques car Moscou voulait qu'ils passent Noël et le Nouvel An dans l'obscurité.

Le fournisseur d'électricité YASNO, qui couvre la région de la capitale Kiev, n'a proposé aucun répit immédiat aux résidents qui espéraient au moins des coupures planifiées.

"Nous ne comptons même pas sur un retour aux déconnexions programmées", a déclaré Sergey Kovalenko, directeur général de YASNO, dans un message publié sur Facebook tard mardi.

Mardi, les forces russes ont poursuivi leurs tirs de chars et d'artillerie sur les positions ukrainiennes dans 24 localités des environs de Bakhmout et de la ville voisine d'Avdiivka, et ont à nouveau bombardé les zones du nord-est et du sud récemment reprises par les forces ukrainiennes, a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne dans sa mise à jour du soir.

Les avions ukrainiens ont effectué 10 frappes sur des concentrations de forces terrestres et d'équipements russes et d'autres frappes sur des emplacements anti-aériens, un dépôt de munitions et trois postes de commandement, a-t-il précisé, sans fournir de localisation.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes rendus des deux camps sur le champ de bataille.