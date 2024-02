La Russie exploite les retards dans l'aide à l'Ukraine et la situation dans les zones où les troupes de Moscou sont concentrées est "extrêmement difficile", a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

M. Zelenskiy s'exprimait après avoir visité la ligne de front dans le secteur de Kupiansk, dans le nord-est du pays, une zone reprise par l'Ukraine en 2022, mais où les forces russes ont été actives ces derniers mois.

Sa visite a eu lieu quelques jours après que la Russie a pris le contrôle d'Avdiivka, plus au sud, après des mois de batailles intenses, ce qui constitue son plus grand gain sur la ligne de front en neuf mois.

"La situation est désormais extrêmement difficile dans plusieurs parties de la ligne de front, précisément là où les troupes russes ont concentré le maximum de leurs réserves", a déclaré M. Zelenskiy.

"Elles profitent des retards dans l'aide à l'Ukraine et c'est une question très sensible. Les pénuries d'artillerie, la nécessité d'une défense aérienne sur la ligne de front et d'armes à plus longue portée".

M. Zelenskiy s'est dit convaincu que le Congrès américain approuverait un vaste programme d'aide, y compris une assistance à l'Ukraine, retardé par les querelles entre les législateurs.

Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est dit prêt à rencontrer le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour discuter du projet de loi de financement, ajoutant que les républicains commettaient une erreur en s'opposant au programme d'aide.

Le Sénat a adopté ce mois-ci un programme d'aide de 95 milliards de dollars comprenant des fonds pour l'Ukraine, mais M. Johnson a refusé de le soumettre au vote de la Chambre des représentants, que les républicains contrôlent par 219 voix contre 212.