Zelenskiy va s'adresser directement aux entreprises de défense américaines

M. Zelenskiy devait s'exprimer par liaison vidéo devant une conférence organisée par la National Defense Industrial Association à Austin, au Texas, dans son tout premier discours devant l'industrie de la défense américaine.

Oleksii Reznikov, le ministre ukrainien de la défense, devait également intervenir et demander le soutien du pays dans sa lutte contre l'invasion russe, plus de six mois après.

Parmi les membres de l'association figurent Raytheon Technologies Corp et Lockheed Martin Corp, qui produisent conjointement les armes antichars Javelin qui ont été utilisées par l'Ukraine.

Ces entreprises et d'autres grands fabricants d'armes - Boeing Co, Northrop Grumman Corp, General Dynamics Corp et L3Harris Technologies Inc - étaient présents à une réunion convoquée en avril par le Pentagone pour discuter des besoins en armes de l'Ukraine.