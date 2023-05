LONDRES/OSLO (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, est arrivé lundi au Royaume-Uni où il rencontrera le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dans le cadre d'une tournée auprès de plusieurs pays européens.

"Aujourd'hui [lundi] à Londres. Le Royaume-Uni est un leader lorsqu'il s'agit d'accroître nos capacités au sol et dans les airs. Cette coopération se poursuivra aujourd'hui", a-t-il dit sur Twitter.

"Je rencontrerai mon ami Rishi. Nous mènerons des négociations de fond en face à face et en délégations", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien est ensuite attendu dans la journée à Copenhague, au Danemark, où il doit tenir un discours lors d'un sommet sur la démocratie, a fait savoir l'organisation danoise de la conférence.

Volodimir Zelensky a rencontré au cours du week-end le président français Emmanuel Macron à Paris ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin et la présidente du Conseil italien Georgia Meloni à Rome.

La France a notamment annoncé qu'elle allait former et équiper dans les prochaines semaines plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC.

