Zelensky décrit une situation "difficile et pénible" sur le front du Donbass

26 décembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que la situation sur le front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, était "difficile et pénible" et qu'elle exigeait toute la "force et la concentration" de la nation.

"Bakhmout, Kreminna et d'autres parties du Donbass exigent la plus grande force et la plus grande concentration", a déclaré Volodimir Zelensky lors de son allocution quotidienne.

"La situation là-bas est difficile et pénible. L'occupant y déploie toutes les ressources à sa disposition, et elles sont considérables, afin de progresser."

Le président ukrainien a par ailleurs indiqué que près de neuf millions de personnes restaient privées d'électricité après les attaques russes contre les infrastructures énergétiques.

"Les pénuries persistent et il y a toujours des coupures (d'électricité)", a dit Volodimir Zelensky. "Près de neuf millions de personnes sont toujours privées d'électricité ce soir dans plusieurs régions d'Ukraine."

"Le nombre et la durée des coupures d'électricité est toutefois en baisse", a-t-il ajouté. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)