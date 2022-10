Zelensky dénonce la folie de l'état-major russe dans le Donbass

26 octobre (Reuters) - L'armée ukrainienne résiste aux attaques répétées des forces russes près d'Avdiivka et Bakhmout, dans le Donbass, a déclaré mercredi le président Volodimir Zelensky en dénonçant la "folie" de l'état-major russe.

Dans son message vidéo quotidien, le chef de l'Etat ukrainien a également affirmé qu'il y avait de bonnes nouvelles en provenance du front, sans donner de détails.

Les combats les plus violents se déroulent près d'Avdiivka, et Bakhmout, deux villes de l'oblast (région administrative) de Donetsk, a-t-il dit. "C'est là que la folie du commandement russe est la plus évidente. Jour après jour, depuis des mois, ils conduisent des gens à la mort", a-t-il déclaré.

Les forces russes cherchent à s'emparer de Bakhmout, au carrefour de la grande route reliant les villes de Sloviansk et Kramatorsk.

Selon Oleksi Arestovitch, conseiller du président ukrainien, les Russes ont attaqué Bakhmout à huit reprises mardi avant la mi-journée, et ont été repoussés à chaque fois.

Volodimir Zelensky n'a pas évoqué la situation à Kherson, ville contrôlée par Moscou dans le sud du pays, où des troupes ukrainiennes disent s'attendre à une forte résistance des forces adverses.

"Nous renforçons nos positions tout au long de la ligne de front, nous réduisons les capacités des envahisseurs, nous détruisons leur logistique et préparons des bonnes nouvelles pour l'Ukraine", a affirmé le président ukrainien. (Rédigé par David Ljunggren, version française Jean-Stéphane Brosse)