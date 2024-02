par Yuliia Dysa

16 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est attendu ce vendredi en Allemagne et en France afin de s'assurer du soutien militaire crucial des deux puissances européennes et de signer des accords de sécurité bilatéraux, à l'approche du deuxième anniversaire de l'offensive lancée par la Russie.

Ce déplacement intervient alors que l'aide primordiale apportée à l'Ukraine par les Etats-Unis est suspendue à un accord sur la question au Congrès américain et que les troupes ukrainiennes peinent à repousser les avancées de l'armée russe à Avdiivka, dans l'est du pays.

Il s'agit aussi de la première visite de Volodimir Zelensky à l'étranger depuis qu'il a décidé plus tôt ce mois-ci de remplacer le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, très populaire dans le pays.

Le président ukrainien a expliqué cette décision par la nécessité de remanier le commandement de l'armée ukrainienne afin de s'adapter aux nouveaux défis de la guerre face à la Russie, provoquée par l'offensive de Moscou le 24 février 2022 que Kyiv et ses alliés dénoncent comme une invasion.

L'Allemagne et la France vont devenir les deuxième et troisième alliés de l'Ukraine à signer un accord bilatéral de sécurité avec Kyiv, comme l'a fait le Royaume-Uni le mois dernier.

A Paris, l'Elysée a fait savoir que la visite de Volodimir Zelensky serait l'occasion pour le président Emmanuel Macron "de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien indéfectible à l'Ukraine et au peuple ukrainien".

Peu d'éléments sur cet accord ont été communiqués. Des détails devraient être donnés par les deux dirigeants lors d'une conférence de presse commune, a indiqué la présidence française.

"PAS UN CONCOURS DE BEAUTÉ"

Kyiv a dit par le passé vouloir que l'accord de sécurité signé avec Londres serve de base à ceux avec Berlin et Paris. Parmi les mesures figurent notamment la promesse britannique de mener des consultations immédiates avec l'Ukraine en cas de nouvelle attaque russe et de fournir à Kyiv une aide rapide.

L'Elysée a rappelé jeudi les engagements pris en format G7 en juillet dernier à Vilnius en marge du sommet de l'Otan dans la capitale lituanienne. Les pays du G7 avaient alors présenté une initiative multilatérale visant à donner à l'Ukraine des assurances de sécurité sur le long terme.

D'après des sources diplomatiques, l'accord entre Paris et Kyiv définira un cadre pour une assistance humanitaire et financière de long terme, une aide à la reconstruction et un soutien militaire. La France pourrait annoncer un fonds de 200 millions d'euros pour des projets civils réalisés par des entreprises françaises, ont-elles précisé.

"La logique qui est la nôtre est celle du soutien dans la durée à l'Ukraine pour faire échec à la guerre d'agression russe", a déclaré un conseiller de l'Elysée.

Seuls de rares montants devraient précisément figurer dans l'accord. Il n'y aura pas d'engagements financiers spécifiques concernant les livraisons d'armement à Kyiv, qui nécessiteraient l'approbation du Parlement, ont dit des sources diplomatiques.

"On n'est pas dans un concours de beauté", a déclaré le conseiller de l'Elysée à des journalistes, soulignant que la qualité des équipements fournis à l'Ukraine étaient au moins aussi importante que leur quantité.

Berlin presse les pays européens et les Etats-Unis à effectuer des engagements plus rigoureux s'agissant des livraisons militaires à l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a ainsi évoqué le sujet lors de sa récente visite à Washington.

Il s'agit de la troisième venue à Paris de Volodimir Zelensky depuis le début de la guerre en Ukraine. (Reportage Yuliia Dysa à Gdansk, Michel Rose et John Irish à Paris, Alexander Ratz; rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)