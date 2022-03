Zelensky estime nécessaires des sanctions plus fortes contre la Russie

par Maria Starkova et Ronald Popeski

29 mars (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a exhorté lundi les pays occidentaux à renforcer rapidement leurs sanctions contre la Russie, notamment en imposant un embargo sur le pétrole russe, afin d'empêcher Moscou d'avoir les coudées franches pour accentuer ses mesures contre l'Ukraine.

Dans un message vidéo quotidien, Volodimir Zelensky, visiblement irrité, a déclaré que l'Occident avait fait une erreur de calcul l'an dernier en retardant l'imposition de sanctions contre la Russie, avec pour conséquence le début de l'invasion russe, que Moscou décrit comme une "opération spéciale".

"Une guerre à grande échelle a commencé. Il y a maintenant de nombreuses indications et avertissements sur de présumées sanctions plus fortes, comme un embargo sur les livraisons russes de pétrole vers l'Europe, qui seront mises en place si la Russie utilise des armes chimiques", a dit le dirigeant ukrainien, tapant plusieurs fois du poing sur la table.

"Il n'y a tout simplement pas de mot (...) Nous devons patienter. Tout ce que l'armée russe a fait à date ne justifie-t-il pas un embargo sur le pétrole ?", a-t-il poursuivi, citant l'usage présumé par la Russie de bombes au phosphore et des bombardements contre une usine chimique et une centrale nucléaire.

Volodimir Zelensky a noté qu'il fallait que les sanctions occidentales soient "efficaces" afin d'empêcher qu'elles soient contournées par Moscou et créent une "dangereuse illusion" en laissant croire au pouvoir russe qu'il est "autorisé à continuer de faire ce qu'il fait".

"Les Ukrainiens paient cela de leur vie. Des milliers de vies", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont déjà annoncé plus tôt ce mois-ci une interdiction sur les importations de pétrole russe, mais l'Europe, plus dépendante des livraisons énergétiques russes, est plus hésitante à prendre une telle mesure. (Reportage Maria Starkova, Ron Popeski et Lidia Kelly; version française Jean Terzian)