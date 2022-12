Zelensky fait escale en Pologne après sa visite aux USA

VARSOVIE, 22 décembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rencontré jeudi son homologue polonais Andrzej Duda lors d'une escale en Pologne au retour de sa visite aux Etats-Unis, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion de son pays par la Russie le 24 février.

"Nous avons fait un point sur l'année, qui a apporté des défis historiques en raison d'une guerre totale", a dit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram après cette rencontre.

"Nous avons aussi discuté des plans stratégiques pour l'avenir, des relations bilatérales et des interactions au niveau international en 2023."

Une vidéo de cette rencontre a montré les deux chefs d'Etat échanger une accolade chaleureuse.

"Ils ont parlé longtemps, pendant près de deux heures. En premier lieu de la visite du président Zelensky aux Etats-Unis et de l'importance de cette visite pour le soutien à l'Ukraine mais aussi des relations bilatérales entre la Pologne et l'Ukraine", a dit Pawel Szrot, directeur de cabinet d'Andrzej Duda.

Jakub Kumoch, autre collaborateur du président polonais, a pour sa part déclaré à la chaîne privée TVN24 que la Pologne avait été informée dès le départ de cette visite de Volodimir Zelensky et qu'elle avait aidé à l'organiser. (Rédigé par Anna Koper et Anna Wlodarczak-Semczuk, version française Bertrand Boucey et Tristan Chabba, édité par Blandine Hénault)