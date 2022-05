Zelensky fait état de succès ukrainiens près de Kherson

31 mai (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont enregistré des succès près de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et elles avancent dans certaines zones de la région de Kharkiv, dans l'Est, a déclaré mardi Volodimir Zelensky.

"Nos défenseurs montrent le plus grand courage et restent maîtres de la situation sur le front malgré le fait que l'armée russe dispose d'un avantage important en termes d'équipements et d'effectifs", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne. (Reportage David Ljunggren, version française Bertrand Boucey)