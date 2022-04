Zelensky juge plus difficile pour l'Ukraine de négocier avec la Russie

par Marko Djurica

BOUTCHA, Ukraine, 4 avril (Reuters) - Volodimir Zelensky a déclaré lundi qu'il était devenu plus difficile pour l'Ukraine de négocier avec la Russie à mesure qu'elle prend connaissance des atrocités commises, selon lui, par les forces russes sur son territoire.

"Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus dans le monde comme un génocide", a dit le président ukrainien à la télévision nationale lors d'un déplacement à Boutcha, ville de la banlieue de Kyiv où ont été découverts des corps de personnes abattues à bout portant, certaines les mains attachées dans le dos, ainsi qu'une fosse commune dans des zones reprises aux forces russes.

La Russie, qui dément prendre des civils pour cible, rejette les accusations selon lesquelles son armée serait responsable de ces morts.

"Il est très difficile de discuter quand on voit ce qu'ils ont fait ici", a ajouté Volodimir Zelensky, vêtu d'un gilet pare-balles et entouré de militaires. "Plus la Fédération de Russie fait traîner en longueur le processus de rencontres, pire ce sera pour eux, pour cette situation et pour cette guerre."

"Nous avons connaissance de milliers de personnes tuées et torturées, avec des membres arrachés, de femmes violées et d'enfants assassinés", a poursuivi le président ukrainien.

(Avec Pavel Polityuk, rédigé par Alessandra Prentice, version française Bertrand Boucey)