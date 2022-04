Zelensky s'exprimera ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'Onu

5 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a indiqué qu'il s'exprimerait ce mardi devant le Conseil de sécurité des Nations unies, après avoir déclaré qu'il était dans l'intérêt de Kyiv qu'une enquête transparente soit ouverte sur l'assassinat de civils en Ukraine.

Alors qu'au moins 300 civils ont été tués à Boutcha, où des fosses communes et des cadavres ont été découverts après que l'Ukraine a repris le contrôle de la ville aux troupes russes, il a dit s'attendre à ce que le bilan soit encore plus lourd à Bodoryanka et dans d'autres villes du pays. (Reportage Oleksandr Khozhukar, Lidia Kelly et Ron Popeski; version française Jean Terzian)