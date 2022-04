Zelensky s'exprimera ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'Onu

5 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a indiqué qu'il s'exprimerait ce mardi devant le Conseil de sécurité des Nations unies et prédit que d'autres fosses communes seraient découvertes dans le pays, reprochant aux troupes russes d'avoir tué en masse des civils.

Alors qu'au moins 300 civils ont été tués à Boutcha, où des fosses communes et des cadavres ont été découverts après que l'Ukraine a repris le contrôle de la ville aux troupes russes, il a dit s'attendre à ce que le bilan soit encore plus lourd à Bodoryanka et dans d'autres villes du pays.

La réunion du Conseil de sécurité doit porter sur les accusations de crimes de guerre formulées par l'Ukraine à l'encontre de l'armée russe après la découverte de centaines de cadavres, dont certains ligotés, à Boutcha, près de la capitale Kyiv.

Moscou a catégoriquement rejeté ces accusations, accusant Kyiv de "provocations criminelles" et assurant qu'il présentera au Conseil de sécurité des preuves que l'armée russe n'est pas impliquée dans ces atrocités.

Volodimir Zelensky s'est déjà exprimé via visioconférence devant plus d'une dizaine d'assemblées, dont le Congrès américain et le Parlement européen.

"Je veux souligner que nous sommes intéressés par l'enquête la plus complète et transparente, dont les résultats seront connus et expliqués à la communauté internationale toute entière", a dit le président ukrainien dans un message vidéo quotidien. (Reportage Oleksandr Khozhukar, Lidia Kelly et Ron Popeski; version française Jean Terzian)