(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dans ses voeux pour la nouvelle année que l'Ukraine était devenue plus forte face aux difficultés rencontrées depuis le début de la guerre avec la Russie, en février 2022, sans toutefois évoquer la situation sur les lignes de front ou le succès limité de la contre-offensive lancée par Kyiv en juin dernier.

Dans un message vidéo de 20 minutes, le dirigeant n'a pas mentionné non plus les difficultés politiques et diplomatiques de son pays pour s'assurer un soutien continu des Etats-Unis et de l'Union européenne au niveau militaire et pour d'autres aides.

La guerre, a-t-il dit, a appris aux Ukrainiens à résister aux attaques russes et à s'adapter aux difficultés, telles que les coupures d'électricité et les menaces industrielles.

"La plus grande réalisation (de l'année écoulée): l'Ukraine est devenue plus forte. Les Ukrainiens sont devenus plus forts", a déclaré Volodimir Zelensky, citant notamment "l'hiver le plus difficile" de l'histoire du pays, début 2023. "Cela a démontré que les Ukrainiens sont plus forts que le froid et la pénombre".

Il a aussi mis en avant les succès de Kyiv pour contenir et attaquer des bâtiments de la marine russe en mer Noire.

En référence aux débats entourant la conscription militaire et les éventuelles limites d'effectif dans les rangs de l'armée ukrainienne, Volodimir Zelensky a par ailleurs exhorté "ceux qui hésitent encore" à effectuer "un choix audacieux l'an prochain: défendre leur pays (...), l'aider".

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)