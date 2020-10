Zencap AM accompagne le développement du groupe CVE 0 20/10/2020 | 10:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Zencap AM souligne qu'au travers de cette opération, il affirme une nouvelle fois sa capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises dans leur développement, notamment sur le segment de la transition énergétique et écologique.



VE, groupe fondé en 2009, est un producteur français indépendant d'énergies renouvelables, actif sur les marchés du solaire, du biogaz et de l'hydroélectricité, en France et à l'international. Le groupe compte 185 collaborateurs principalement basés à Marseille. Avec un parc de 300 MW, CVE produit 500 GWh par an d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 220 000 habitants.



Cette émission obligataire permettra d'accompagner le groupe dans la réalisation d'une partie de son plan de développement des cinq prochaines années qui vise une multiplication par huit de ses capacités lui permettant ainsi d'atteindre une puissance installée de 2,3 GW en 2025.



" Cette opération s'inscrit dans le prolongement de notre relation avec CVE débutée en 2017. Elle reflète notre capacité d'intervention sur un spectre large de la dette privée, en proposant les solutions alternatives de financement les plus adaptées aux besoins des entreprises. Dans le contexte sanitaire actuel, nous affirmons notre volonté d'accompagner un acteur majeur comme CVE et de contribuer à son développement au cours des prochaines années, tant sur le plan financier que sur le plan extra-financier " a déclaré Guillaume Boucher, directeur d'investissement de Zencap AM.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Zencap AM et CVE ont annoncé avoir mis en place une émission obligataire d’un montant de 20 millions d'euros afin d’accompagner la croissance du groupe en France. Ils ajoutent que cette opération s’inscrit dans une relation de long terme entre les deux sociétés et constitue l’un des premiers financements réalisés par le fonds Rebond Tricolore dont l’objectif est notamment de faire émerger des champions français, malgré le choc de la crise sanitaire.Zencap AM souligne qu'au travers de cette opération, il affirme une nouvelle fois sa capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises dans leur développement, notamment sur le segment de la transition énergétique et écologique.VE, groupe fondé en 2009, est un producteur français indépendant d'énergies renouvelables, actif sur les marchés du solaire, du biogaz et de l'hydroélectricité, en France et à l'international. Le groupe compte 185 collaborateurs principalement basés à Marseille. Avec un parc de 300 MW, CVE produit 500 GWh par an d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 220 000 habitants.Cette émission obligataire permettra d'accompagner le groupe dans la réalisation d'une partie de son plan de développement des cinq prochaines années qui vise une multiplication par huit de ses capacités lui permettant ainsi d'atteindre une puissance installée de 2,3 GW en 2025." Cette opération s'inscrit dans le prolongement de notre relation avec CVE débutée en 2017. Elle reflète notre capacité d'intervention sur un spectre large de la dette privée, en proposant les solutions alternatives de financement les plus adaptées aux besoins des entreprises. Dans le contexte sanitaire actuel, nous affirmons notre volonté d'accompagner un acteur majeur comme CVE et de contribuer à son développement au cours des prochaines années, tant sur le plan financier que sur le plan extra-financier " a déclaré Guillaume Boucher, directeur d'investissement de Zencap AM.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue