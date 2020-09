Zencap AM lance le fonds "rebond tricolore" 0 15/09/2020 | 10:38 Envoyer par e-mail :

Les entreprises pourront ainsi bénéficier de nouvelles sources de financement non dilutives, dans un contexte de valorisations potentiellement affectées par la crise actuelle. Ces financements pourront être utilisés par exemple pour la mise en place de nouveaux investissements, ou encore pour des opérations de rapprochement industriel ou de consolidation permettant de maintenir l'indépendance industrielle des groupes français et de faire émerger les champions de demain.



Le fonds vise plus particulièrement les entreprises françaises dans des secteurs dont la crise a rappelé ou révélé la dimension essentielle à la souveraineté économique du pays. Les entreprises cibles devront avoir un chiffre d'affaires 2019 supérieur à 50 millions d'euros dans la plupart des cas.



Enfin, Zencap Asset Management attachera une attention toute particulière à la démarche RSE des entreprises financées, l'objectif étant d'identifier les impacts extra-financiers permettant de contribuer à la construction de fondations pérennes pour l'économie de demain.



Ce fonds s'inscrit dans le Programme d'investissements Assureurs-Caisse des dépôts Relance Durable France coordonné par la FFA et a été sponsorisé par le Groupe Macif à hauteur de 40 millions d'euros. Il vise un encours de 120 millions d'euros et a été lancé en juillet 2020. Son premier investissement est prévu dès septembre.





