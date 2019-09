Zimbabwe-Mugabe inhumé dans une "trentaine de jours" dans le Carré des héros

(Actualisé avec report de l'inhumation)

HARARE, 13 septembre (Reuters) - L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe sera inhumé "dans une trentaine de jours" dans le Carré des héros à Harare, a rectifié vendredi un porte-parole de sa famille.

Leo Mugabe avait annoncé plus tôt dans la journée que Mugabe serait inhumé dès dimanche.

Le lieu d'inhumation de Robert Mugabe a fait l'objet de discussions entre le gouvernement et sa famille, qui avait annoncé jeudi que les obsèques se dérouleraient dans la plus stricte intimité.

Robert Mugabe, qui s'est éteint vendredi dernier à Singapour à l'âge de 95 ans, a été proclamé "héros national" par celui qui l'a renversé en novembre 2017, son ancien bras droit et actuel président Emmerson Mnangagwa. (Alexander Winning et MacDonald Dzirutwe Tangi Salaün et Henri-Pierre André pour le service français)