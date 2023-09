BRUXELLES, 13 septembre (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a chuté beaucoup plus que prévu en juillet, selon les données publiées mercredi, confortant la dégradation des prévisions de croissance économique de la Commission européenne cette année.

L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, a fait état d'une baisse de 1,1% de la production industrielle dans les 20 pays partageant l'euro d'un mois sur l'autre en juillet et d'un repli de 2,2% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,7% sur un mois et de 0,3% sur un an.

Sur un mois, le repli s'explique principalement par les baisses de production de biens d'équipement et de biens de consommation durables. Sur un an, il est lié au recul de la production de biens de consommation durables, d'énergie et de biens intermédiaires. (Reportage Jan Strupczewski ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)