Zone euro-Baisse plus marquée que prévu de la production industrielle en décembre

BRUXELLES, 15 février (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a diminué plus que prévu en décembre en raison du recul de la production de biens d’équipement et de consommation non durables, ce qui confirme la contraction économique de la zone euro au quatrième trimestre, montrent les données publiées lundi par l’office statistique de l'Union européenne.

Selon Eurostat, la production industrielle a baissé de 1,6% d'un mois sur l'autre dans les 19 pays de la zone euro et de 0,8% sur un an, une grande partie des économies ayant souffert des restrictions visant à contrer la propagation de la pandémie de COVID-19.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul de 1% par rapport à novembre et une baisse de 0,3% en rythme annuel.

La production industrielle en zone euro a essentiellement été plombée par le déclin de la production de biens d'équipement(-3,1% d'un mois sur l’autre), alors que celle de biens de consommation non durables a diminué de 0,6% sur le mois et de 3,9% sur l'année.

La production des biens intermédiaires et des biens de consommation durables a cependant augmenté en décembre.

Eurostat avait indiqué ce mois-ci que l'économie de la zone euro s'était contractée de 0,7% en glissement trimestriel, soit une baisse de 5,1% sur l'année. Les économistes s'attendent à une nouvelle baisse du PIB au cours des trois premiers mois de 2021 en raison des restrictions encore en cours. (Jan Strupczewsk, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)